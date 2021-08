Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG Leonardo peut se mettre à rêver pour Pogba !

Publié le 20 août 2021 à 6h45 par Th.B.

En fin de contrat en juin 2022, Paul Pogba aurait de fortes chances de rallier le PSG alors qu’il aurait laissé sans réponse l’ultime offre de contrat de Manchester United.

Et si le PSG bouclait une dernière recrue d’ici la fin du mercato estival ? Selon Le Parisien , le club de la capitale songerait toujours à Paul Pogba ou à Eduardo Camavinga afin de renforcer l’entrejeu de l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG a laissé planer le doute lors de son passage en conférence de presse jeudi. « L’arrivée d’un milieu comme Pogba ? On sait qu’en football il peut se passer des choses, des retournements de situations. Un club comme le PSG est toujours ouvert à améliorer son effectif. Un secteur où on doit se renforcer en priorité pour moi ? Je ne le dirai pas publiquement. Jamais. Je le dirai d’abord à Leonardo, qui le dira à notre président. Si je le dis, il y aura un séisme et des problèmes » . Cependant, bien que cela semble cuit pour cette fin de mercato, la porte pour Pogba pourrait être grande ouverte pour l’été prochain.

Pas de réponse à l’offre de prolongation de United, Pogba étudierait les offres