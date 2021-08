Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens sur le dossier Cristiano Ronaldo...

Publié le 23 août 2021 à 22h15 par La rédaction mis à jour le 23 août 2021 à 22h18

Et si Cristiano Ronaldo quittait la Juventus ? La rumeur gonfle depuis ce dimanche et le PSG serait l'une des uniques options viables pour le Portugais. L'occasion pour le président du conseil d'administration du Bayern Munich d'une nouvelle fois s'en prendre au PSG au niveau du Fair-Play financier.

Cristiano Ronaldo pourrait bel et bien quitter la Juventus. C'est la rumeur qui a pris de plus en plus d'ampleur ces derniers temps et depuis ce dimanche en Italie après le match entre l'Udinese et la Juve (2-2). Celui qui est surnommé CR7 a démarré la rencontre sur le banc. Une décision qui viendrait partiellement du Portugais. Si Massimiliano Allegri tente de calmer le jeu en affirmant que son attaquant star devrait rester, Jorge Mendes prospecte pour trouver un nouveau club à son poulain. Ce club ne devrait pas être l'AS Monaco comme le10sport.com vous l'avait expliqué en exclusivité.

« On demande à l'UEFA de faire quelque chose ici »