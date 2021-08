Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce du Real Madrid sur Kylian Mbappé !

Publié le 23 août 2021 à 9h15 par T.M.

Alors que le dossier Kylian Mbappé reste toujours ouvert en cette fin de mercato, le Real Madrid n’échappe forcément pas aux questions sur l’attaquant du PSG.

A un peu plus d'une semaine de la fin du mercato estival, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Pour autant, tout peut encore se passer pour le joueur de Mauricio Pochettino. Bien que Nasser Al-Khelaïfi garde toujours la porte fermée, Mbappé maintient la pression sur sa direction, en ne voulant pas prolonger. Obtiendra-t-il alors gain de cause d’ici le 31 août ? Le Real Madrid regarde en tout cas tout cela de loin, restant quand même à l’affût pour dégainer pour Mbappé. Mais ne comptez pas sur la Casa Blanca pour mettre de l’huile sur le feu…

« Nous voulons être respectueux avec lui et avec son club »