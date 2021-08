Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce signe qui confirme que Mbappe ne sera pas vendu cet été

Publié le 23 août 2021 à 22h50 par La rédaction

Un nouveau signe vient confirmer que le PSG ne vendra pas Mbappe cet été, quoiqu’il arrive. Analyse.

Depuis plusieurs jours, les signaux s’accumulent sur le fait que le PSG ne vendra pas Kylian Mbappe, quand bien même le joueur n’a plus qu’un an de contrat et a demandé à sa direction d’accepter de négocier son transfert au Real Madrid.

Camavinga plutôt que Pogba…

Ces dernières heures, un nouveau signe vient à l’appui de ce scénario. De nombreux médias, à commencer par L’Équipe, s’accordent en effet à dire que le club parisien est proche de finaliser le transfert du jeune milieu défensif rennais, Eduardo Camavinga. Depuis plusieurs jours, alors que Camavinga et Pogba étaient en discussions avec Paris, il apparaissait clair compte tenu du coût financier différent des deux options, relatif pour le Rennais, beaucoup plus conséquent pour le Mancunien, que le choix serait lié à la situation de Kylian Mbappe. Paris s’orientant vers le dossier le moins onéreux avec Camavinga on peut dès lors comprendre que Mbappe ne sera pas vendu cet été.