Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, la porte est ouverte pour un transfert de Mbappé !

Publié le 23 août 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 23 août 2021 à 20h32

Alors que Kylian Mbappé camperait sur ses positions et repousserait chaque offre de sa direction, le PSG serait finalement prêt à vendre le Français si le Real Madrid lui formulait une offre jugée suffisante à ses yeux.

Les semaines se suivent et Kylian Mbappé n’a toujours pas décidé de prolonger son contrat au PSG et ne communique pas clairement dans la presse afin de faire part de sa volonté concernant son avenir, lui qui sera libre le 30 juin prochain. Le feuilleton Mbappé commençait à s’essouffler en raison de la rupture des discussions entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG dans la foulée de l’élimination de l’Équipe de France à l’Euro. De quoi permettre à la presse espagnole de jeter de l’huile sur le feu pour un éventuel transfert de Kylian Mbappé. D’ailleurs, certains médias ont confié qu’une offre avoisinant les 120 et 150M€ pourraient être formulée le 30 août prochain, date de l’approche concrète prévue par Florentino Pérez, président du Real Madrid. Et cette option pourrait prendre de l’ampleur puisque Kylian Mbappé refuse toujours autant de prolonger son contrat, malgré la venue de Lionel Messi comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité le 13 août dernier. Ce lundi, RMC Sport révèle qu’une offre de cinq saisons avec une sixième en option aurait été repoussée par le clan Mbappé.

Un transfert possible, si…

De quoi commencer à prendre en considération un transfert de Kylian Mbappé avant la fin du mercato estival dans les bureaux du PSG ? C’est en effet l’information qui a été divulguée par RMC Sport ce lundi. Selon le média, il faudrait néanmoins à ce jour, deux conditions bien précises pour que Leonardo et les dirigeants du PSG prennent la décision de laisser filer Mbappé dans les prochains jours. D’une part que le Real Madrid se décide bel et bien à passer à l’offensive, chose qui devrait effectivement se faire selon certaines sources en Espagne contactées par RMC ces dernières heures. Le Real Madrid cultiverait le désir de former une offre au PSG pour Kylian Mbappé. L’autre condition serait finalement plus simple qu’elle n’y paraît et résiderait dans le fait que le PSG accepte ladite proposition du Real Madrid pour le transfert de Mbappé. En raison de la réticence du champion du monde à prolonger son contrat, le Paris Saint-Germain prendrait à présent en considération une vente de Kylian Mbappé afin de ne pas le perdre gratuitement l’été prochain. Mais encore faut-il que le Real Madrid dégaine une offre. À ce jour, seule une formation anglaise aurait transmis une proposition au PSG.

Et maintenant ?