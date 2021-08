Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup inattendu !

Publié le 25 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 31 août prochain, le PSG n’a peut-être pas encore bouclé son recrutement et envisagerait un renfort au poste… de latéral gauche !

Et si ça bougeait encore au PSG d’ici la fin du mercato estival ? Après avoir bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le club de la capitale semble surtout se concentrer actuellement sur les départs. Plusieurs éléments sont poussés vers la sortie, et notamment Layvin Kurzawa qui a d’ailleurs été proche de la sortie à plusieurs reprises ces dernières semaines (Galatasaray, OL). Et si Leonardo parvient à vendre le latéral gauche du PSG, il songe à le remplacer…

Un latéral gauche recruté par le PSG ?

En effet, comme l’a annoncé Le Parisien mardi, le PSG garderait un œil sur le marché des latéraux gauche pour la fin du mercato estival, et pourrait donc préparer un coup inattendu. Entre l’avenir incertain de Kurzawa et le retour de blessure de Juan Bernat, Leonardo pourrait donc assurer ses arrières, mais reste à savoir quels seront les candidats à un transfert de dernière minute au PSG.