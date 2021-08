Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Real Madrid… Ce proche de Mbappé qui a tout fait basculer !

Publié le 25 août 2021 à 11h45 par T.M.

Refusant de prolonger au PSG pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait notamment suivi les conseils de son avocate, Delphine Verheyden.

Dans cette dernière semaine de mercato, cela s’agite autour de Kylian Mbappé. En effet, ce mardi soir, la bombe a été lâchée : le Real Madrid aurait fait une première offre au PSG. Ce n’est pas un secret, Florentino Pérez rêve du Français et pour cela, il aurait proposé 160M€. Cela conviendra-t-il à Nasser Al-Khelaïfi ? Le PSG prendra-t-il le risque de renoncer à cette somme et voir partir Mbappé gratuitement dans un an ? Le choix du joueur de Mauricio Pochettino serait en effet très clair, il ne voudrait pas prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2022.

« Tu dois faire l’histoire du football et laisser un héritage »