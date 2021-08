Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour Dembélé !

Publié le 27 août 2021 à 7h30 par La rédaction

L'avenir d'Ousmane Dembélé faisait partie des enjeux les plus chauds du mercato Barcelonais. Le dossier semble sur le point de se boucler

Arrivé pour 135M à l'été 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé faisait partie des jolies promesses d'un Barça new look symbolisé par son recrutement et celui de Philippe Coutinho. Quatre ans plus tard la réalité est toute autre. Souvent blessé, Dembélé n'a joué qu'une saison pleine, la saison dernière (30 matches de championnat 6 buts et 3 passes décisives). Mais son rendement est bien en deçà des attentes.

Dembélé va prolonger !