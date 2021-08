Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est réglé pour l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 26 août 2021 à 9h00 par La rédaction

Devenu capital la saison dernière dans le onze du FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait s’y inscrire dans la durée. Le champion du monde 2018 serait proche de trouver un accord avec le club catalan pour une prolongation de 3 ans.

Bien que le FC Barcelone vivait un début d’été et de mercato presque parfait, il a rapidement tourné à la catastrophe. Un manque d’argent criant pour recruter, mais surtout pour prolonger Lionel Messi. La Pulga s’en est allée et les supporters catalans n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Heureusement pour eux, une bonne nouvelle pourrait enfin tomber dans les prochaines semaines et elle concerne la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé.

3 ans de plus pour Ousmane Dembélé