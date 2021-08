Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait une énorme annonce à Leonardo !

Publié le 26 août 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que le PSG a toujours tenté de le prolonger, Kylian Mbappé aurait laissé entendre ses envies de départ il y a un moment maintenant.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de battre son plein. En effet, après une première offre formulée par le Real Madrid chiffrée à 160 M€ repoussée par le PSG, une nouvelle offensive du club de la capitale espagnole pourrait intervenir dans les prochaines heures si l’on en croit les informations dévoilées par RMC Sport . Et s’il reste à savoir le montant de celle-ci alors que l’écurie parisienne réclamerait pas moins de 220 M€ pour laisser son joyau français s’en aller, le moins que l’on puisse dire est que le PSG était prévenu de longue date des intentions de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a communiqué sa décision au PSG en fin de saison !