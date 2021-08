Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, la page Mbappé est déjà tournée…

Publié le 27 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Certes, il faudrait qu’un accord total soit encore trouvé avec le Real Madrid pour que Kylian Mbappé quitte le PSG avant la fin du mercato. Mais dans l’esprit de Mauricio Pochettino, tout serait déjà terminé.

Un but à Brest et puis s’en va ? Vendredi dernier, lors du déplacement du PSG en terres bretonnes, Kylian Mbappé avait ouvert son compteur but en Ligue 1 face au Stade Brestois pour le compte de la 3ème journée de championnat. Mais il se pourrait bien que cette rencontre ait été sa dernière sous le maillot du PSG. En effet, les discussions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour son transfert iraient bon train et l’offre de 180M€ bonus compris formulée par le Real Madrid serait étudiée par la direction parisienne.

Pochettino s’est fait une raison pour Mbappé