Mercato - PSG : Le prix du transfert de Kylian Mbappé déjà connu ?

Publié le 27 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Après une première offre à hauteur de 160M€ qui a été refusée par le PSG, le Real Madrid devrait formuler une seconde offensive pour Kylian Mbappé qui ne dépassera pas les 180M€.

Ces derniers jours, le Real Madrid est enfin passé à l’action pour tenter de déloger Kylian Mbappé du PSG et a formulé une offre de 160M€ qui a été refusé par le club francilien, comme l’a d’ailleurs confirmé Leonardo : « On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante. Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde », a indiqué le directeur sportif du PSG. Et le Real semble avoir entendu le message…

Une offre de 180M€ pour Mbappé ?

Comme l’a annoncé le correspondant en Espagne de RMC Sport Frédéric Hermel, le Real Madrid envisage de formuler une seconde offre au PSG, mais qui n’atteindra pas les 200M€. Le club merengue serait en effet disposé à mettre 170 ou 180M€ sur la table pour Mbappé, mais n’ira pas au-delà de ces efforts financiers. Le feuilleton pourrait donc finir par se conclure aux alentours de ces chiffres.