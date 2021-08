Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a enfin réagi pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid met actuellement tout en œuvre pour boucler le transfert de Kylian Mbappé avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré très ferme sur cet épineux dossier.

« On a dit non verbalement à leur première offre. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra (…) Kylian Mbappé a envie de partir. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair », indiquait Leonardo mercredi sur RMC Sport , confirmant ainsi publiquement que le PSG avait refusé une offre de 160M€ du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Un dossier qui ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, mais quelle est la position du Qatar, représenté de manière symbolique par le président Nasser Al-Khelaïfi ?

« Je parlerai plus tard »