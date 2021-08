Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti surpris par l’arrivée de Messi ? Il répond !

Publié le 28 août 2021 à 13h15 par A.C.

Marco Verratti s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival.

Il y a encore quelques mois, peu de personne pensait que le Paris Saint-Germain pouvait réaliser un tel coup. Pourtant, après Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi, les dirigeants parisiens ont réussi l’impensable : arracher Lionel Messi au FC Barcelone. Le sextuple Ballon d’Or pourrait d’ailleurs faire ses grands débuts avec le PSG ce dimanche, face au Stade de Reims, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1.

« Je n’y ai pas cru jusqu’au moment où je l’ai vu arriver »