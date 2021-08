Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un retournement de situation pour ce dossier chaud de Laporta ?

Publié le 29 août 2021 à 21h30 par La rédaction

Alors que le Barça aurait déjà convenu d'un accord avec Tottenham pour le transfert d'Ilaix Moriba, ce dernier aurait fait savoir qu'il ne souhaitait rejoindre que le RB Leipzig.

Nouvelle galère pour Joan Laporta. Après le départ de Lionel Messi causé par les énormes problèmes financiers du Barça, le club culé ne s'en sortirait pas avec ses ventes. Du côté des indésirables poussés vers la sortie comme Samuel Umtiti ou Miralem Pjanic, aucune issue ne semblerait avoir été trouvée jusqu'ici. À seulement quelques jours de la fin du mercato estival, les dirigeants catalans doivent maintenant composer avec le dossier sensible d'une pépite de la Masia...

Moriba ne veut que Leipzig