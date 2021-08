Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement de Longoria ne cesse d'impressionner !

Publié le 30 août 2021 à 4h00 par A.M.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria a offert à Jorge Sampaoli les joueurs dont il avait besoin comme le souligne Jérôme Rothen.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM s'est montré très actif en enregistrant pas moins de 12 renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Un recrutement que Pablo Longoria a réalisé en étroite collaboration avec son entraîneur Jorge Sampaoli. Et les résultats se font déjà ressentir comme le souligne Jérôme Rothen.

«Longoria a été surprenant sur le mercato avec Sampaoli»