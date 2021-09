Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann n’a aucun regret !

Publié le 2 septembre 2021 à 5h15 par La rédaction

Deux après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann a finalement fait son retour à l'Atlético de Madrid. Mais le Français ne regrette rien.

Au terme d'un mercato totalement fou, un dernier dossier à rebondissements est venu ponctuer l'été. En effet, Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone pour retourner à l'Atlético de Madrid où il est prêté avec une option d'achat obligatoire. Après deux saisons plus que poussives en Catalogne, le Champion du monde retourne donc au sein du club qui l'a fait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde.

«Fier d'avoir été l'un des vôtres»