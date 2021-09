Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tient le bon bout pour Pogba !

Publié le 2 septembre 2021 à 0h15 par A.C.

Paul Pogba est en fin de contrat à Manchester United et attire l’attention de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Cet été, Leonardo a frappé fort, avec plusieurs arrivées de tout premier rang, de Georginio Wijnaldum à Nuno Mendes, en passant par Achraf Hakimi et Lionel Messi. Mais c’est loin d’être fini pour le Paris Saint-Germain ! Avec la Coupe du monde 2022 au Qatar qui approche à grands pas, les propriétaires du PSG veulent continuer à marquer les esprits et auraient déjà plusieurs pistes, comme celle que nous vous avons révélé sur le10sport.com menant à Erling Haaland. Ce dernier pourrait être accompagné par Paul Pogba, qui plairait beaucoup au PSG et qui ne semble pas vouloir prolonger à Manchester United.

Une voie royale pour le PSG