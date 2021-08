Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone a voulu souffler Messi au Qatar !

Publié le 11 août 2021 à 10h45 par A.C.

Luis Ferrer, ancien recruteur du Paris Saint-Germain, a dévoilé un détail important de l’opération Lionel Messi.

Si en Catalogne on pleure toujours les adieux de Lionel Messi, l’ambiance est bien différente à Paris, où il a atterri ce mardi. Une grande foule l’attendait depuis dimanche dernier devant l’aéroport du Bourget et l’a suivi au fil des dernières heures, jusqu’à l’hôpital militaire de Neuilly, où Messi aurait passé avec succès sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain. Il devrait désormais le contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option, dont nous vous avons parlé sur le10sport.com. Pourtant, en Espagne on a assuré ces derniers jours que le FC Barcelone aurait fait une tentative de dernière minute pour récupérer Messi et l’empêcher de rejoindre le PSG.

« J’ai eu l’information d’une source à Barcelone que le club a voulu se rattraper et a tenté de le prolonger in extremis »