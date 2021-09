Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour sur ce dossier improbable de l’été à Paris…

Publié le 3 septembre 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le PSG tout au long du mercato estival alors qu’il n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa a décidé de rester malgré plusieurs propositions concrètes à son égard. Et certains observateurs, en dépit de l’étrangeté de cette décision, ne sont absolument pas surpris…

Recruté en 2015 par le PSG pour 25M€ alors qu’il était à l’époque présenté comme un grand espoir du football français, Layvin Kurzawa n’a jamais vraiment réussi à confirmer au Parc des Princes. Désormais, à bientôt 29 ans, le latéral gauche tricolore se retrouve barré par une concurrence colossale au PSG puisque Nuno Mendes est arrivé en toute fin de mercato estival, et que Juan Bernat et Abdou Diallo passent avant lui dans la hiérarchie de Mauricio Pochettino. En clair, Kurzawa n’apparaît désormais qu’en quatrième choix à son poste, et le PSG a longtemps tenté de lui trouver un point de chute cet été pour récupérer des liquidités. Galatasaray puis l’OL ont été des pistes brûlantes, mais à chaque fois, Kurzawa a repoussé ses prétendants, bien déterminé à rester dans la capitale. Un choix relativement improbable vu le temps de jeu qui l’attend, et pourtant…

« Il s’entend bien avec Neymar… »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , l’ancien latéral droit du PSG Jimmy Algerino explique en quoi il comprend le choix de Layvin Kurzawa : « Il y a quelques incertitudes qui pourraient lui être favorables. Partir numéro 2 et finir numéro 1, ça m’est arrivé. Mais quand tu te retrouves numéro 3, voire 4 avec Diallo… Cela ne s’annonce pas gai pour lui. Dans le football, on a déjà vu des retournements. Bernat peut avoir du mal à revenir à son meilleur niveau. Nuno Mendes a de l’avenir mais est-ce qu’il aura la capacité de s’adapter au contexte parisien ? Kurzawa connaît bien le vestiaire, s’entend bien avec Neymar côté gauche. Il y a donc quelques incertitudes qui pourraient lui être favorables. Le train peut repasser encore une fois », indique l’ancien défenseur du PSG, qui estime donc que la situation n’est pas désespérée pour Kurzawa. Un avis partagé par un autre ex-joueur parisien, Fabrice Pancrate.

« Il faudrait être stupide pour partir »