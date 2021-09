Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star d’Ancelotti a refusé deux énormes offres !

Publié le 7 septembre 2021 à 23h30 par La rédaction

Un temps annoncé sur le départ cet été, Marco Asensio est toujours un joueur du Real Madrid. L’international espagnol aurait pourtant reçu deux grosses offres de Tottenham et de l’AC Milan, mais il a refusé chacune d’entre elles.

Cet été, à Madrid, la priorité était au dégraissage. Pour recruter, Florentino Pérez avait besoin d’alléger les finances du club. Et le président du Real s’est bien débrouillé. Rapidement, Sergio Ramos et Raphaël Varane ont plié bagages, ce qui a permis de faire de la place dans l’effectif madrilène. Lui aussi annoncé sur le départ, Marco Asensio n’a finalement pas bougé. Pourtant, les propositions ne manquaient pas pour l’international espagnol.

Asensio a dit non à Tottenham et à l’AC Milan