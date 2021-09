Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts s'enflamment pour leur recrutement !

Publié le 9 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse est revenu sur le mercato estival poussif des Verts. Mais il se montre pourtant globalement satisfait.

En grande difficulté financière, l'AS Saint-Etienne n'a finalement recruté qu'un seul joueur qui a débarqué dans les dernières heures du mercato, à savoir l'attaquant uruguayen Ignacio Ramirez. Pour le reste, les Verts se sont renforcés grâce à certains retours de prêts ainsi que la prolongation de Romain Hamouma et d'autres jeunes joueurs. Et compte tenu de la situation, Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE, se réjouit du mercato des Verts.

«On n’a menti à personne»