Mercato - PSG : Pour cette recrue, Leonardo a encore du travail !

Publié le 9 septembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Bien qu’il soit venu renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino en prêt pour la totalité de la saison, Nuno Mendes (19 ans) pourrait quitter le PSG une fois que l’exercice sera arrivé à son terme puisque l’option d’achat convenue par le Sporting Lisbonne et le club de la capitale ne serait pas obligatoire…

Leonardo a dû patienter jusqu’à la toute fin du mercato estival afin d’enfin mettre la main sur son latéral gauche tant recherché. D’après L’Équipe , le directeur sportif du PSG se serait fixé trois priorités pour le dernier marché des transferts, à savoir un milieu de terrain alors que Georginio Wijnaldum est arrivé, un latéral droit, avec le recrutement d’Achraf Hakimi, et un arrière gauche. Nuno Mendes est venu renforcer ce poste à l’intersaison et à quelques heures de la clôture du mercato estival. Une recrue que l’ancienne gloire Pedro Miguel Pauleta a apprécié au vu de sa déclaration au site officiel de la Ligue 1 Uber Eats. « Même s’il a davantage joué dans un rôle de piston avec le Sporting, il est aussi capable d’évoluer dans une défense à quatre. Il a un profil similaire à celui d’Achraf Hakimi, mais il est moins efficace devant le but. C’est le présent et le futur pour le Paris Saint-Germain ».

