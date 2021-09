Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Une décision déjà prise par Pochettino ?

Publié le 10 septembre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le PSG a la chance de pouvoir compter sur deux gardiens de grande qualité, Mauricio Pochettino n’aurait toujours pas tranché au sujet de la hiérarchie dans le secteur.

Toujours à l’affut des opportunités de marché, le PSG n’a pas voulu passer à côté de celle que représentait Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat à l’AC Milan, le portier italien a paraphé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale et est maintenant en concurrence avec Keylor Navas dans les buts parisiens. Pour l’heure, l’Italien doit se contenter d’un rôle de doublure, même s’il pourrait effecteur ses débuts ce week-end à l’occasion de la réception de Clermont pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1.

Keylor Navas n’apprécie pas vraiment la situation