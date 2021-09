Foot - PSG

PSG - Rothen : «La chanson au Parc des Princes ? On ne touche pas à certaines choses»

Publié le 15 septembre 2021 à 19h05 par Arthur Montagne

Supporter du PSG depuis son enfance et ancien joueur du club de la capitale, Jérôme Rothen a livré pour le10sport.com son sentiment sur la polémique concernant le changement de la chanson d'entrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes.

C'est la dernière polémique qui a concerné le PSG. En effet, après un coup d'essai contre Strasbourg, le club de la capitale a confirmé sa volonté de déloger l’iconique morceau de Phil Collins, Who Said I Would , qui accompagne l'entrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes depuis plus de 30 ans, au profit d'un son de DJ Snake. Une décision qui a dû mal à passer auprès des supporters historiques du club de la capitale et qui avait poussé DJ Snake à démentir son implication : « J’ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Messi. J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne s’y prête pas. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs. » Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG, s'était en effet confié dans les colonnes du Parisien pour annoncer la nouvelle le jour du match contre Clermont, assurant que le club « fera des réglages… Mais n’empêchons pas le club de poursuive sa route, sans renier son passé. Si on avait eu ce même raisonnement pour tout ce qu’on a fait depuis dix ans, à commencer par un des signes les plus importants qui est le maillot, on n’en serait pas là où on est aujourd’hui . » Et face à la vive polémique suscitée auprès des supporters historiques du club, le PSG semble d'ailleurs avoir machine arrière.

«Peut-être que la stratégie sera d'appeler simplement le club Paris et ça, ce serait encore pire que la musique»