PSG - Clash : Tebas réclame un rendez-vous au sommet avec le PSG et la LFP !

Publié le 26 septembre 2021 à 10h10 par Th.B.

Alors que les déclarations et communiqués se sont succédés dans la presse ces derniers temps concernant le différend entre Javier Tebas, le PSG et la LFP, le président de la Liga entend mettre les choses à plat autour d’une table.

Le PSG a réalisé un mercato estival monstrueux en ne versant qu’une indemnité de transfert pour Achraf Hakimi, en attirant quatre joueurs libres de tout contrat et en bouclant la venue de Nuno Mendes sous la forme d’un prêt. Néanmoins, la masse salariale du PSG a explosé avec notamment les revenus importants de Lionel Messi ou encore de Sergio Ramos pour ne citer qu’eux. Et pour Javier Tebas, la masse salariale du PSG représenterait 80% du chiffre d’affaires du Paris Saint-Germain comme il l’a rabâché ces derniers temps, obligeant le club de la capitale à monter au créneau et la Ligue de Football Professionnel à prendre la défense du PSG par le biais de communiqués.

Javier Tebas veut rencontrer le directoire du PSG et Vincent Labrune !