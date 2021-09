Foot - PSG

PSG - Clash : Qatar, Fair-play financier... Javier Tebas interpelle Leonardo !

Publié le 23 septembre 2021 à 20h15 par B.C.

Après avoir attaqué à plusieurs reprises le PSG, Javier Tebas souhaite s’entretenir avec les dirigeants parisiens pour évoquer le sujet du fair-play financier.

Ces derniers jours, Javier Tebas a multiplié les sorties médiatiques pour s’attaquer au PSG. Le président de la Liga ne digère pas notamment les arrivées de Sergio Ramos et Lionel Messi dans la capitale et l’a fait savoir à plusieurs reprises, en critiquant la gestion économique de l’écurie parisienne. « Nous allons régler le problème du PSG. Ce que fait le PSG est aussi dangereux que la Super League. (…) Nous allons nous battre contre les clubs-états, qui sont autant nos ennemis que la Super League. Il y a des données qui montrent que ce (le projet parisien, ndlr) n'est pas viable », a notamment confié Tebas. La sortie de trop pour le PSG, qui avait sèchement répondu au dirigeant espagnol par le biais d’un courrier. Depuis, la passe d’armes entre les deux parties se poursuit, et ce jeudi, Javier Tebas s’est de nouveau prononcé sur ce sujet explosif.

« Je suis prêt à m'asseoir à une table, avec le PSG »