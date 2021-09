Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’avait aucune chance pour cette pépite…

Publié le 27 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que l’OM se serait intéressé au profil de Christopher Wooh (18 ans), le RC Lens a su conserver sa pépite grâce au discours tenu par les dirigeants du club nordiste.

Bien que l’OM se soit considérablement renforcé cet été et particulièrement dans le secteur défensif, Pablo Longoria aurait aimé voir une énième recrue déposer ses valises à Marseille pour offrir à Jorge Sampaoli des options supplémentaires. Un souhait que l’entraîneur de l’OM émettrait toujours en marge du mercato hivernal. Et pour ce faire, le président de l’Olympique de Marseille aurait pensé à Christopher Wooh, jeune défenseur de 18 ans évoluant au RC Lens. D’ailleurs, l’OM aurait insisté en coulisse d’après L’Équipe afin de mener à bien cette opération, en vain. Et le projet proposé par les dirigeants nordistes aurait pesé dans la décision finale de Wooh de rester à Lens.

« On s’est battus, en lui présentant notre projet »