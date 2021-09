Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme vérité est rétablie dans le dossier Haaland !

Publié le 29 septembre 2021 à 21h15 par La rédaction

Nombreux sont les clubs intéressés par Erling Haaland en vue d’un transfert l’été prochain. Mais le PSG ou le Real Madrid devront sortir le chéquier car le Borussia Dortmund a démenti la présence d’une clause dans le contrat du Norvégien.

Sous contrat jusqu’en 2024, Erling Haaland ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. S’il a de grandes chances de quitter le Borussia Dortmund à l’issue de cette saison, son point de chute est encore inconnu. Mais les grosses écuries européennes se bousculent pour attirer l’avant-centre norvégien. Le Real Madrid, Chelsea ou encore le PSG sont fortement intéressés par le profil de l’ancien attaquant de Salzbourg.

Le Borussia Dortmund ne fera pas de cadeaux