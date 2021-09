Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat inquiétant sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 30 septembre 2021 à 1h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a perdu Lionel Messi, parti librement et gratuitement au PSG. Pensionnaire de Villarreal, Pau Torres s'est livré sur le départ de La Pulga.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Lionel Messi a négocié pendant plusieurs semaines avec la direction du FC Barcelone pour prolonger. Toutefois, les deux camps n'ont pas réussi à boucler ce dossier. Par conséquent, Lionel Messi a plié bagages et s'est envolé vers Paris pour signer au PSG. Orphelin de La Pulga , le Barça doit maintenant compter sur Ousmane Dembélé, Memphis Depay, Philippe Coutinho et Sergio Agüero. Et d'après Pau Torres, cette nouvelle attaque catalane, privée de Lionel Messi, est moins qualitative.

«Le Barça a régressé, parce que le meilleur joueur du monde est parti»