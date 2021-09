Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 30 septembre 2021 à 0h15 par T.M.

L’été prochain, l’avenir d’Erling Braut Haaland sera au centre de toutes les rumeurs. Où ira alors le joueur du Borussia Dortmund ?

Aujourd’hui, Erling Braut Haaland est un joueur du Borussia Dortmund. Mais cela pourrait ne plus être le cas d’ici quelques mois. En effet, l’été prochain, une clause libératoire de 75M€ s’activera dans le contrat du Norvégien et forcément, cela va intéresser les plus grands clubs européens, intéressés à l’idée de s’offrir celui qu’on annonce comme le futur numéro 9 du monde. Ainsi, le Real Madrid ferait déjà les yeux doux à Haaland, au même titre que le FC Barcelone ou encore le PSG. Mais quid de la Premier League ?

Le projet plutôt que l’argent ?