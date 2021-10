Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte s’ouvre pour cette pépite que l’Europe s’arrache !

Publié le 6 octobre 2021 à 10h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par le profil de Karim Adeyemi, le RB Salzbourg préparerait déjà son transfert de concert avec les agents de l’international allemand.

Le FC Barcelone serait sur les rangs pour accueillir Karim Adeyemi (19 ans), pépite du RB Salzbourg et qui figurerait dans le viseur du Barça depuis un bout de temps selon Eric Abidal, ancien secrétaire technique du club blaugrana. « Profil typique du joueur pour Barcelone. Sur le plan sportif, c’était compliqué car là il joue avec l’équipe première, nous l’idée c’était de l’avoir avec l’équipe réserve. Et aussi on ne voulait pas faire de doublon au même poste avec les âges » . Et d’après les informations divulguées outre-Rhin, le FC Barcelone verrait la porte du RB Salzbourg s'ouvrir à la prochaine intersaison.

Salzbourg prépare le départ d’Adeyemi avec ses agents !