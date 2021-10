Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Paul Pogba directement impacté… par Mbappé ?

Publié le 7 octobre 2021 à 11h10 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que le Real Madrid est une destination qui pourrait plaire à Paul Pogba, le dossier Kylian Mbappé remettrait totalement en question cette possibilité.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Paul Pogba serait maintenant dans l’optique de prolonger à Manchester United. C’est ce qui a été annoncé par L’EQUIPE dans son édition de ce jeudi, et cela a donc de quoi doucher les espoirs du PSG dans le dossier. Le club de la capitale française était effectivement annoncé comme intéressé par la perspective de le recruter dans le cadre d’un transfert libre l’été prochain. Seulement voilà, le joueur ne voudrait finalement plus quitter les Red Devils et serait maintenant dans l’optique d’y renouveler son contrat.

La seule et unique priorité du Real Madrid est Kylian Mbappé