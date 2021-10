Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Messi sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 8 octobre 2021 à 21h45 par B.C.

Arrivé cet été dans la capitale française, Lionel Messi a vécu le feuilleton Mbappé dans la peau d’un joueur du PSG. Alors que le Bondynois est finalement resté à Paris, l’ancienne star du FC Barcelone ne cache pas sa satisfaction concernant l’issue de ce dossier.

Kylian Mbappé l’a confirmé cette semaine, un départ a bel et bien été d’actualité pour lui cet été. Après quatre saisons au PSG, l’international français était décidé à plier bagage afin de rejoindre le Real Madrid, mais la direction parisienne en a décidé autrement. Malgré sa situation contractuelle, Kylian Mbappé est donc toujours un joueur du PSG, alors qu’il sera libre à la fin de la saison. Arrivé dans la capitale cet été, Lionel Messi se montre satisfait de ne pas avoir assisté au départ de son nouveau coéquipier.

« Mbappé est resté avec nous et pour moi c’est une grande joie »