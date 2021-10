Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Matteo Guendouzi s’enflamme pour cette recrue inattendue de l’OM !

Publié le 8 octobre 2021 à 19h10 par T.M.

Cet été, il n’y a pas qu’un Guendouzi qui a rejoint l’OM. Frère de Matteo, Milan a également signé avec le club phocéen, pour le plus grand bonheur du joueur de Jorge Sampaoli.

Prêté la saison dernière au Hertha Berlin, Matteo Guendouzi a cette fois été cédé à l’OM par Arsenal. Après avoir été révélé à Lorient, le milieu de terrain a ainsi fait son grand retour dans l’Hexagone où Jorge Sampaoli compte énormément sur lui. Dans l’entrejeu, Guendouzi est un maillot essentiel de l’entraîneur de l’OM, en témoigne son choix de le mettre capitaine face au LOSC. Le choix du joueur des Gunners semble donc être le bon, lui qui n’a pas posé ses valises tout seul sur la Canebière, puisque son frère, Milan Guendouzi, a également été engagé par l’OM.

« Je suis content qu’il soit à l’OM avec la réserve »