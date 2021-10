Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme révélation de Guendouzi sur son mercato…

Publié le 8 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat cet été, Mattéo Guendouzi avait pourtant l’embarras du choix au moment de quitter Arsenal comme il l’a confié.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec Arsenal, Matteo Guendouzi (22 ans) n’entre pas dans les plans du club londonien pour l’avenir, et après un prêt au Hertha Berlin la saison passée, le milieu de terrain français a débarqué à l’OM cet été. Prêté avec une option d’achat fixée à 11M€, Guendouzi est revenu sur les coulisses de son mercato dans un entretien accordé à Onze Mondial, et précise qu’il aurait pu choisir un autre point de chute.

« J’avais plusieurs choix »