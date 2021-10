Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 9 octobre 2021 à 9h00 par La rédaction

Leader offensif du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema arrive toujours à se montrer décisif. Néanmoins, à 33 ans, l'attaquant tricolore pense de plus en plus à la fin de sa carrière.

À 33 ans, Karim Benzema se montre toujours autant décisif. Que ce soit en Équipe de France ou en club, l’attaquant formé à l’OL arrive à sortir son épingle du jeu presque à chaque fois. Véritable leader offensif du Real Madrid, l'international tricolore a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Néanmoins, au vu de son âge, son avenir est de plus en plus évoqué. Son contrat actuel avec la Casa Blanca court jusqu’en juin 2023. S’il ne semble pas encore prêt à prendre sa retraite, Karim Benzema a lâché un gros indice sur son avenir.

« Je serai proche du football toute ma vie. C'est mon plan »