Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille colossale pour cette star d'Ancelotti ?

Publié le 9 octobre 2021 à 7h30 par A.D.

En difficulté au Real Madrid depuis le début de saison, Marco Asensio se poserait des questions sur son avenir. Une situation qui pourrait profiter à la Juventus, à Liverpool ou au Milan AC.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio pourrait ne plus faire long feu à la Maison-Blanche . Peu utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, l'international espagnol perdrait patience et pourrait envisager de demander un bon de sortie si la situation n'évoluait pas selon les dernières informations d' Ok Diario . Et en cas de départ, Marco Asensio devrait avoir l'embarras du choix.

Direction la Juventus, le Milan AC ou Liverpool pour Asensio ?