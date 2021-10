Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable double jeu du clan Icardi !

Publié le 11 octobre 2021 à 11h15 par A.M.

Malgré l'annonce Gabriele Giuffrida, agent proche de Mauro Icardi, l'entourage de l'attaquant du PSG aurait bel et bien fait le forcing pour rejoindre la Juventus.

Relégué à un rôle de second couteau au PSG, Mauro Icardi a été annoncé sur le départ cet été, notamment après l'arrivée de Lionel Messi. Et pourtant, Gabriele Giuffrida, agent proche de l'entourage de l'attaquant argentin, assurait que le numéro 9 du PSG n'avait jamais voulu quitter la capitale. « Quitter Paris n’est pas dans les plans de Mauro et Wanda, c’est la dernière chose qu’ils veulent. Je ne vois pas Mauro rejoindre un autre club bientôt », confiait celui qui a joué le rôle d'intermédiaire dans le transfert de Mauro Icardi au PSG.

Le clan Icardi a poussé pour aller à la Juve

Et pourtant, selon les informations d'Abdellah Boulma, la réalité est bien différente. En effet, sur son compte Twitter, le journaliste assure que l'entourage de Mauro Icardi a tout tenté pour retourner en Série A et notamment placer le buteur argentin à la Juventus où Massimiliano Allegri apprécie grandement son profil. Mais Mauro Icardi est finalement resté au PSG.