Mercato - PSG : La grosse mise au point de cette recrue estivale !

Publié le 24 février 2022 à 3h45 par A.M.

En difficulté depuis ses débuts au PSG, Georginio Wijnaldum assure toutefois qu'il est heureux à Paris et demande encore du temps pour son intégration.

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Georginio Wijnaldum a du mal à confirmer les attentes suscitées par sa signature. Et pour cause, l'international néerlandais restait sur un Euro globalement abouti tandis que ses prestations à Liverpool plaidait également en sa faveur. Mais depuis le début de saison, Wijnaldum enchaîne les prestations décevantes au point d'être désormais un remplaçant aux yeux de Mauricio Pochettino. Mais l'ancien joueur des Reds a tenu à mettre les choses au clair dans une interview accordée au Magazine officiel du PSG .

Wijnaldum est heureux au PSG