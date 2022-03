Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant le Real Madrid, Neymar répond aux citriques !

Publié le 9 mars 2022 à 11h45 par A.M.

Régulièrement critiqué pour son individualisme, Neymar se défend et assure qu'il ne pense qu'à son équipe et que son seul objectif est de gagner.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar a alterné le bon et le moins bon et se retrouve souvent sous le feu des critiques, notamment pour son comportement, jugé individualiste. Quatre ans après l'élimination du PSG contre le Real Madrid, une double confrontation durant laquelle il avait raté le match retour à cause d'une blessure, Neymar sera cette fois-ci bien présent sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu mercredi soir pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions. Et le Brésilien espère bien faire taire les critiques, rappelant qu'il joue toujours pour son équipe.

«Je n’ai jamais été égoïste, je joue toujours pour mon équipe»