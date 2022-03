Foot - PSG

PSG : Neymar annonce clairement la couleur pour le choc face au Real Madrid !

Publié le 8 mars 2022 à 19h30 par T.M.

Présent en conférence de presse ce mardi avant le rendez-vous face au Real Madrid, Neymar n’a pas caché ses ambitions pour mener le PSG vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Il aura fallu un exploit de Kylian Mbappé au bout du temps additionnel pour que le PSG s’impose (1-0) lors du match aller face au Real Madrid. Les hommes de Mauricio Pochettino arrivent donc au Bernabeu avec un avantage pour se qualifier pour les quarts de finale, mais sur la forme du moment, ce sont les Madrilènes qui semblent être au mieux. A voir maintenant ce qui va se passer sur le terrain… Après avoir craint le pire, le PSG devrait finalement compter sur Mbappé, lui qui a été touché au pied ce lundi. Et aux côtés du Français, Lionel Messi et Neymar seront là. Remis de sa blessure à la cheville, le Brésilien est en condition pour démarrer. Neymar l’a d’ailleurs fait savoir en conférence de presse ce mardi, il est plus motivé que jamais.

« C'est un match que les joueurs veulent jouer »