PSG - Malaise : Un tournant décisif dans le feuilleton Ramos ?

Publié le 8 mars 2022 à 23h45 par A.C.

Absent lors du match aller, Sergio Ramos le sera également à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions de ce mercredi, face au Real Madrid.

Certains parlent déjà d’un flop, mais si l’on ne peut pas encore trancher ainsi, ça commence sérieusement à y ressembler. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Sergio Ramos compte ses matchs et il est pour le moment toujours bloqué à cinq, avec une dernière apparition faite face au Stade de Reims le 23 janvier dernier (4-0). Pour le grand rendez-vous de ce 9 mars contre le Real Madrid il semblait vouloir à tout prix être présent, surtout dans son ancien antre de Santiago Bernabeu, mais il sera une nouvelle fois absent... même si Mauricio Pochettino a expliqué en conférence de presse qu’il fera tout de même le voyage jusqu’à Madrid avec le groupe du PSG.

Ramos extrêmement déçu de ne pas pouvoir être là