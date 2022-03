Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé met une énorme pression sur le Qatar !

Publié le 11 mars 2022 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 11 mars 2022 à 19h31

Après la défaite de son équipe face au Real Madrid, Kylian Mbappé sera attentif aux décisions du PSG dans les prochaines semaines. A Paris, le compte a rebours a sonné, alors que le club espagnol se montre toujours aussi confiant dans ce dossier.

Les deux buts inscrits par Kylian Mbappé lors du huitième de finale de Ligue des champions n’auront pas suffi. Le PSG a été éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid mercredi dernier (3-1). Tête basse, le joueur français est vite sorti de la pelouse et a préféré se servir des réseaux sociaux pour exprimer ses émotions : « Moment difficile. La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement ». Et si ce match était le dernier de Kylian Mbappé en Ligue des champions sous le maillot du PSG ' Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le champion du monde 2018 se dirige vers un départ au Real Madrid. Déjà proche du club espagnol lors du dernier mercato estival, le joueur de 23 ans a un accord de principe avec les dirigeants merengue et pourrait prendre la direction de la Liga durant l’intersaison. De son côté, le PSG va faire tout son possible pour essayer de le conserver. Le club de la capitale aurait proposé à l’international tricolore de parapher un nouveau contrat de deux ans avec un salaire de 50M€ par saison et une prime de 100M€, soit un total de 200M€. Mais cela n’aurait que très peu d’influence sur la décision de Kylian Mbappé.

Pour la presse espagnole, l'arrivée de Mbappé est actée

Ce vendredi, Marca confirme le départ probable de Kylian Mbappé. Lié jusqu’en juin au PSG, l’ailier ne devrait pas prolonger son contrat avec le club parisien. Désireux d’évoluer dans un projet ambitieux, le joueur aurait tranché après la défaite de son équipe en Ligue des champions. Des sources proches du dossier annoncent au quotidien espagnol que Mbappé devrait prochainement rencontrer les responsables du Real Madrid pour régler les derniers détails et acter sa signature. Alors que le PSG va se concentrer sur la fin de sa saison en Ligue 1, l’ancien de l’AS Monaco pourrait attendre quelques semaines avant de dévoiler sa décision dans la presse. Mais ce vendredi, les médias français se montrent moins affirmatifs.

Mbappé attend des changements majeurs au PSG