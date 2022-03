Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dybala a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 10 mars 2022 à 23h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala aurait refusé toutes les offres extérieures car il donnerait toujours sa priorité à son club. Toutefois, les Bianconeri ne seraient plus vraiment emballés par l'idée de prolonger leur numéro 10.

Alors que son contrat court jusqu'au 30 juin, Paulo Dybala serait en négociations avec la direction de la Juventus pour prolonger. Toutefois, les Bianconeri traineraient en longueur pour faire avancer les négociations. Et ce mercredi, la Juve aurait décidé de reporter une réunion avec Jorge Antun, l'agent du joueur, de plusieurs semaines. Ce qui ne présagerait rien de bon pour l'avenir de Paulo Dybala à Turin.

Paulo Dybala a rejeté toutes les offres extérieures, mais...