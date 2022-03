Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Perrin, un autre ancien de retour chez les Verts ? La réponse

Publié le 13 mars 2022 à 1h30 par D.M.

Actuel entraîneur du FC Bourgoin-Jallieu et ancien de l'ASSE, Jérémy Clément a démenti les rumeurs concernant un possible retour chez les Verts.

Ancien capitaine de l’ASSE, Loïc Perrin a fait son retour dans son club de toujours. A la retraite depuis l’été 2020, il a été nommé coordinateur sportif du club stéphanois et travaille en collaboration avec Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Pascal Dupraz sur le renforcement du groupe. Mais ces dernières semaines, un autre retour a été évoqué. Celui de Jérémy Clément, ancien joueur de l’ASSE et actuel entraîneur de Bourgoin-Jallieu. Mais le technicien a mis les choses au clair et a mis fin aux rumeurs.

« Je ne sais pas d’où cela sort mais ce n’est pas le cas »