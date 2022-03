Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est fixé dans ce dossier chaud !

Publié le 13 mars 2022 à 1h00 par P.L.

Cherchant à se renforcer, le FC Barcelone penserait à Ryan Gravenberch cet été. Le club catalan connaitrait d'ailleurs le prix réclamé par l'Ajax, malgré la présence d'une concurrence assez rude pour le milieu néerlandais.

Cet hiver, Joan Laporta a commencé son processus de reconstruction du FC Barcelone en enregistrant les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Et le président blaugrana compterait poursuivre son recrutement cet été. Dans cette optique, plusieurs noms auraient été placés sur les tablettes du FC Barcelone comme Franck Kessié, Erling Haaland ou encore Ryan Gravenberch. Et le Barça connaitrait désormais le prix réclamé par l’Ajax.

L’Ajax réclame 30M€ pour Gravenberch