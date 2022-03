Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va perdre un énorme bras de fer avec Guardiola !

Publié le 13 mars 2022 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 13 mars 2022 à 20h33

Afin de potentiellement tourner la page Kylian Mbappé, le PSG envisage de tenter sa chance avec Erling Braut Haaland. Néanmoins, le PSG verrait Manchester City sérieusement lui faire de l’ombre.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG à l’issue de la saison, soit au moment où son contrat arrivera à expiration ? Comme le10sport.com vous l’a révélé le 27 février dernier, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, milite en coulisse pour que son fils accepte de prolonger son contrat. Le directeur sportif Leonardo a même fait savoir début mars que les chances de voir Mbappé rester au PSG sont grandissantes. « S’il veut rester ? De plus en plus. C’est une question de ressenti. Le joueur français, quand il débute, a l’objectif de jouer à l’étranger (…) Nous, on n’est pas vendeurs, ça change l’esprit. Maintenant, je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion ». Cependant, un engagement moral envers le Real Madrid a déjà été pris par l’attaquant du PSG et son entourage, toujours selon nos informations. Afin de potentiellement oublier Kylian Mbappé, le comité de direction du PSG songeait déjà en août dernier à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le dévoilait. Cependant, le PSG ne serait pas considérablement bien placé dans la course à la signature du buteur du Borussia Dortmund à la clause libératoire de 75M€ active à la fin de la saison.

Le Barça travaille en coulisse pour boucler l’opération Haaland…

Proche de Mino Raiola, agent d’Erling Braut Haaland, Joan Laporta se serait déjà entretenu en décembre dernier avec le représentant du buteur du Borussia Dortmund afin de présenter le projet sportif du Barça dans lequel le Norvégien serait la pierre angulaire. Le président du FC Barcelone travaillerait de concert avec son directeur exécutif Mateu Alemany qui faisait dernièrement passer le message suivant sur l’attractivité du club culé sur le marché en réponse au dossier Haaland. « Tout le monde s'intéresse au Barça. C'est une très bonne nouvelle qui nous positionne très bien sur le marché ». Entraîneur du Barça , Xavi Hernandez ne veut cependant pas se laisser prendre au jeu des rumeurs, bien qu’en interne, le technicien du club blaugrana accueillerait volontiers l’international norvégien. « Haaland ? Ce sont des hypothèses. Tout le monde veut des joueurs importants, maintenant j'entraîne Ansu, Pedri, Busquets... ceux que j'ai. Ce serait formidable pour la Liga si ces joueurs venaient. Nous grandirions en tant que ligue, les clubs qui les signent grandiraient, tout serait plus ciblé. C'est tout ». Néanmoins, d’après les informations de Goal , la situation financière du FC Barcelone serait trop délicate pour que les dirigeants du Barça aient l’opportunité de mener à bien l’opération Haaland. Tout le contraire de Manchester City !

Manchester City, grand favori !