Mercato - PSG : Cette annonce du Barça qui va faire les affaires d’Al-Khelaïfi !

Publié le 16 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il est spécifié en Espagne que le FC Barcelone travaillerait d’arrache-pied sur le recrutement d’Erling Braut Haaland, piste du PSG pour oublier Kylian Mbappé, le vice-président économique du Barça ne déborde pas d’optimisme pour cette opération.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas être menacé par la nouvelle débâcle du Paris Saint-Germain en Ligue des champions contrairement au directeur sportif Leonardo. De ce fait, le patron du PSG devrait continuer à travailler sur le mercato estival du club de la capitale et notamment sur la succession de Kylian Mbappé. Pour oublier le champion du monde tricolore qui semble être destiné à s’engager en faveur du Real Madrid à la prochaine intersaison, le PSG songe notamment à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Mais qu’en est-il du supposé intérêt du FC Barcelone pour l’attaquant du Borussia Dortmund à la clause libératoire de 75M€ ? L’optimisme ne semble pas régner au Barça pour le transfert d’Haaland.

« Haaland ? Les chiffres nous échappent… »