Mercato - PSG : Mino Raiola prépare le transfert d’Erling Haaland !

Publié le 16 mars 2022 à 1h45 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG considérerait Erling Haaland comme l'une de ses priorités. Toutefois, le Real Madrid serait également intéressé par le Norvégien. De son côté, Mino Raiola préparerait le départ de son client pour cet été.

Pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid cet été, Leonardo explorerait de nombreuses pistes afin de trouver le digne successeur de l’international tricolore. Ainsi, en août dernier, le10sport.com vous annonçait qu’Erling Haaland était l’une des priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Cependant, le club de la capitale ne serait pas le seul à s’intéresser au buteur du Borussia Dortmund puisque le Real Madrid suivrait également avec attention la situation du Norvégien. De son côté, Mino Raiola préparerait déjà le départ de son client du club allemand.

Raiola met tout en place pour le départ d’Haaland